Агент Милевского: «Были варианты из Украины и Беларуси, но зачем тратить время?»
Сладкая парочка воссоединится. Милевский и Алиев снова сыграют вместе
Правда, в любительском турнире
Артем Милевский и Александр Алиев / Фото: Футбол 24
Бывшие игроки «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский и Александр Алиев снова сыграют вместе – примут участие в турнире за Кубок мэра Черкасс.
Оба экс-футболиста выступят за любительскую команду «Карбон». Соревнования пройдут с 24-го сентября по 8-е октября.
Накануне Милевский объявил о завершении профессиональной карьеры в 36-лет.
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