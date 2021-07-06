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«Минай» и «Николаев» пока включены в состав участников Первой лиги

Возможны изменения
Футбол Первая лига
09:25
«Минай» и «Николаев» пока включены в состав участников Первой лиги
Фото - ФК Минай

Жеребьевка Первой и Второй лиг Украины состоится 6 июля. Среди участников второго по силе дивизиона страны будут представлены «Mинай» и «Николаев».

Закарпатский коллектив готов заменить «Олимпик» в случае снятия дончан с УПЛ. «Николаев» же выразил намерение понизиться в классе.

Если положение дел резко изменится в последующие дни, ПФЛ придется экстренно принимать меры. В состав участников всех профессиональных дивизионов придется вносить изменения.

Напомним, в Первой лиге и УПЛ планируется по 16 участников, во Второй – 32.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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