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«Минай» избежит запрета FIFA на трансферы

Клуб готов погасить задолженность
Футбол Украинская Премьер-лига
17:10
«Минай» избежит запрета FIFA на трансферы
Фото: ФК Минай

«Минай» избежит запрет FIFA на трансферы.

Клуб не выплатил транш солидарности за экс-защитника команды Мислава Матича. Впрочем, менеджер клуба Артем Письменный сообщил, что сможет исправить ситуацию в ближайшее время.

«В этом вопросе речь идет о выплате компенсации команде «Рудеш» за подготовку хорватского футболиста Мислава Матича. Мы готовы выплатить этот платеж согласно всех норм и правил, но помешали бюрократические моменты, по которым «Минай» не может осуществить соответствующий платеж.

Причина в несоответствии документов, предоставленных нам «Рудешом», согласно нормам и принципам валютного регулирования по законодательству Украины. Если простыми словами, то «Рудеш» просит произвести оплату в пользу другой юридической компании, которая представляет их в данном деле. А банк, в лице валютного контроля, не понимает этой операции и расценивает ее как такую, которая не может быть выполнена.

Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы решить эту проблему. Думаю, совсем скоро мы все наладим».

«Минай» заменит «Олимпик» в УПЛ в новом сезоне.

Источник: football.ua Андрей Усмонов
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Минай

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