«Минай» избежит запрета FIFA на трансферы

Фото: ФК Минай

«Минай» избежит запрет FIFA на трансферы.

Клуб не выплатил транш солидарности за экс-защитника команды Мислава Матича. Впрочем, менеджер клуба Артем Письменный сообщил, что сможет исправить ситуацию в ближайшее время.

Причина в несоответствии документов, предоставленных нам «Рудешом», согласно нормам и принципам валютного регулирования по законодательству Украины. Если простыми словами, то «Рудеш» просит произвести оплату в пользу другой юридической компании, которая представляет их в данном деле. А банк, в лице валютного контроля, не понимает этой операции и расценивает ее как такую, которая не может быть выполнена.

Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы решить эту проблему. Думаю, совсем скоро мы все наладим».