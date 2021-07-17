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«Минай» может подписать чемпиона мира U20

Веремиенко приедет на просмотр в команду
Футбол Украинская Премьер-лига
09:50
«Минай» может подписать чемпиона мира U20
Фото: ФК Рух

«Минай» может подписать защитника Олега Веремиенко.

Прошлый сезон 22-летний игрок числился в «Рухе». Правда, не провел ни одной игры за львовян, а выступал за молодежную команду, где был капитаном.

В 2019 году Веремиенко в составе сборной Украины U-20 стал победителем молодежного чемпионата мира. В УПЛ защитник успел поиграть за «Карпаты» в том же году.

Он приедет на просмотр в команду. Также «Минай» может подписать экс-голкипера «Руха».

Источник: SportArena Андрей Усмонов
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Минай Рух

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