«Минай» все же выступит в УПЛ, «Шахтер» близок к покупке игрока «Гремио» и другие новости за 14 июля
«Минай» может подписать чемпиона мира U20
Веремиенко приедет на просмотр в команду
Фото: ФК Рух
«Минай» может подписать защитника Олега Веремиенко.
Прошлый сезон 22-летний игрок числился в «Рухе». Правда, не провел ни одной игры за львовян, а выступал за молодежную команду, где был капитаном.
В 2019 году Веремиенко в составе сборной Украины U-20 стал победителем молодежного чемпионата мира. В УПЛ защитник успел поиграть за «Карпаты» в том же году.
Он приедет на просмотр в команду. Также «Минай» может подписать экс-голкипера «Руха».
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