«Минай» может подписать чемпиона мира U20

Веремиенко приедет на просмотр в команду

Фото: ФК Рух

«Минай» может подписать защитника Олега Веремиенко.

Прошлый сезон 22-летний игрок числился в «Рухе». Правда, не провел ни одной игры за львовян, а выступал за молодежную команду, где был капитаном.

В 2019 году Веремиенко в составе сборной Украины U-20 стал победителем молодежного чемпионата мира. В УПЛ защитник успел поиграть за «Карпаты» в том же году.

Он приедет на просмотр в команду. Также «Минай» может подписать экс-голкипера «Руха».