Экс-защитник «Днепра-1» и «Миная»: «Связывались несколько клубов, до конкретики не дошло»
«Минай» назвал домашний стадион, на котором будет выступать в УПЛ
Команда продолжить играть на «Авангарде» в Ужгороде
Фото: УПЛ
«Минай» определился с домашним стадионом на сезон УПЛ 2021/22, сообщает пресс-служба ужгородского клуба.
«Минай» будет выступать на стадионе «Авангард» в Ужгороде.
Клуб уже создал рабочую группу, которая занимается подготовкой стадиона к матчам УПЛ.
Отметим, что на стадионе в Ужгороде нет системы подогрева, что нужно для аттестации арены согласно правил.
Напомним, УПЛ официально включила «Минай» в список участников соревнований на следующий сезон.
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