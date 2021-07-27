«Минай» объявил о подписании 6-х игроков

Клуб здорово укрепился перед стартом УПЛ

фото - ФК Минай

Закарпатский «Минай» на своем официальном сайте официально объявил о переходе в клуб шестерых новых игроков.

Новыми игроками команды стали центральные защитники Богдан Векляк, Андрей Семенко и Олег Горин, крайки Игорь Гончар и Олег Синегуб, а также универсальный игрок Виктор Лиховидько, способный сыграть как в обороне, так и в средней линии.

Клуб представил новых защитников клуба и пожелал им удачи в выступлениях за новую команду.

Первый тур украинской Премьер лиги «Минай» пропустил, но вскоре, 11 августа, они сыграют перенесенный матч против киевского «Динамо».

Одним из главных летних новичков стал опытный форвард Евгений Селезнев, который в «Минае» хочет побить рекорд УПЛ по забитым мячам. Стало известно, сколько форвард будет получать в новом клубе.