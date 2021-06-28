«Минай» объявил об уходе Нуриева

Форвард продолжит карьеру в другом клубе

Фото: ФК Минай

Нападающий Анатолий Нуриев покинул «Минай».

Пресс-служба клуба сообщила об уходе ведущего игрока. В ужгородской команде он провел три сезона.

За все время Нуриев отыграл 84 матча за команду, забив 36 мячей. Также в минувшем сезоне он дебютировал за сборную Узбекистана.

На его счету также 10 мячей в прошлом сезоне УПЛ.

Сообщалось, что он может оказаться в «Колосе» или в Турции.