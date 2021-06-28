Кобин близок к возвращению в «Минай»
«Минай» объявил об уходе Нуриева
Форвард продолжит карьеру в другом клубе
Фото: ФК Минай
Нападающий Анатолий Нуриев покинул «Минай».
Пресс-служба клуба сообщила об уходе ведущего игрока. В ужгородской команде он провел три сезона.
За все время Нуриев отыграл 84 матча за команду, забив 36 мячей. Также в минувшем сезоне он дебютировал за сборную Узбекистана.
На его счету также 10 мячей в прошлом сезоне УПЛ.
Сообщалось, что он может оказаться в «Колосе» или в Турции.
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