Экс-лидер «Миная» перебрался в другой закарпатский клуб
«Минай» показал, в какой форме попытается воспользоваться вторым шансом в УПЛ
Закарпатцы презентовали новую экипировку
26 июля 22:55
Фото - ФК Минай
«Минай» на своих официальных ресурсах представил форму на сезон-21/22.
Новый технический спонсор закарпатцев сохранил голубой и синий основные цвета двух комплектов. Также были добавлены розовые элементы.
Напомним, «Минай» получил место в украинской Премьер-лиге на новый сезон в связи со снятием «Олимпика».
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