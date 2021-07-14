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«Минай» раскрыл трансферную политику клуба после возвращения в УПЛ

Закарпатцам необходимо подготовиться к участию в элитном дивизионе
Футбол Украинская Премьер-лига
17:22
«Минай» раскрыл трансферную политику клуба после возвращения в УПЛ
Фото - ФК Минай

После официального возвращения «Миная» в украинскую Премьер-лигу пресс-служба клуба опубликовала официальное заявление. Помимо прочего, в нем сказано, что трансферная политика закарпатцев будет основываться на молодых исполнителях.

«Минай» искренне благодарен всем клубам сильнейшего дивизиона Украины и руководству УАФ за возможность вернуться в элиту. Сейчас команда активно готовится к сезону чтобы достойно представить наш край в УПЛ. У «минайцев» по ​​две тренировки в день, а также большое количество товарищеских матчей.

Также клуб занимается поиском новых футболистов, которые усилят нашу команду. В нынешней трансферной кампании будет отдано ​​преимущество молодым игрокам.

Ранее стало известно условие, при котором с «Миная» могут снять трансферный бан.

Сергей Стаднюк
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Минай

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