Стало известно условие, при котором с «Миная» могут снять трансферный бан
«Минай» раскрыл трансферную политику клуба после возвращения в УПЛ
Закарпатцам необходимо подготовиться к участию в элитном дивизионе
Фото - ФК Минай
После официального возвращения «Миная» в украинскую Премьер-лигу пресс-служба клуба опубликовала официальное заявление. Помимо прочего, в нем сказано, что трансферная политика закарпатцев будет основываться на молодых исполнителях.
«Минай» искренне благодарен всем клубам сильнейшего дивизиона Украины и руководству УАФ за возможность вернуться в элиту. Сейчас команда активно готовится к сезону чтобы достойно представить наш край в УПЛ. У «минайцев» по две тренировки в день, а также большое количество товарищеских матчей.
Также клуб занимается поиском новых футболистов, которые усилят нашу команду. В нынешней трансферной кампании будет отдано преимущество молодым игрокам.
Ранее стало известно условие, при котором с «Миная» могут снять трансферный бан.
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