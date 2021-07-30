Кобин рассказал о причинах провала «Миная» в прошлом сезоне
«Минай» усилился сразу тремя голкиперами
В команду Кобина перешел вратарь из «Шахтера»
Фото - ФК Минай
«Минай» подписал трех голкиперов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Так в команду Василия Кобина перешли Герман Пеньков, Даниил Кучер и Александр Кемкин. Аренды это или полноценные трансферы, закарпатцы пока не раскрывают.
Пеньков ранее выступал за армянский «Пюник». Кучер защищал цвета латвийского РФС. Кемкин играл за молодежный состав «Шахтера».
Ранее стали известны условия контракта Евгения Селезнева с «Минаем».