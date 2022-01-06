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«Минай» ведет переговоры с экс-тренером «Таврии»
Пучков покинул прошлый клуб осенью
06 января 22:52
Фото: ФК Таврия
«Минай» ведет переговоры с еще одним тренером.
Речь идет о Сергее Пучкове. Он один из кандидатов на вакантную должность наставника команды.
Сам наставник пока не подтвердил, но и не опровергнул контракты с ужгородскиим клубом.
«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. С президентом «Миная» я не контактировал. Не хочу много говорить на эту тему. Предлагаю немного подождать».
В сентябре Пучков ушел из «Таврии», которая выступает во Второй лиге. Также он известен по работе с «Металлургом» и «Севастополем».
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