«Минай» ведет переговоры с экс-тренером «Таврии»

Пучков покинул прошлый клуб осенью

Фото: ФК Таврия

«Минай» ведет переговоры с еще одним тренером.

Речь идет о Сергее Пучкове. Он один из кандидатов на вакантную должность наставника команды.

Сам наставник пока не подтвердил, но и не опровергнул контракты с ужгородскиим клубом.

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. С президентом «Миная» я не контактировал. Не хочу много говорить на эту тему. Предлагаю немного подождать».

В сентябре Пучков ушел из «Таврии», которая выступает во Второй лиге. Также он известен по работе с «Металлургом» и «Севастополем».