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«Минай» заявил игрока, из-за которого чуть не получил трансферный бан

Клуб сумел избежать наказания
Футбол Украинская Премьер-лига
09:55
«Минай» заявил игрока, из-за которого чуть не получил трансферный бан
Мислав Матич / фото - FootBoom

Закарпатский «Минай» внес в заявку на сезон 21-летнего хорватского защитника Мислава Матича, сообщает официальный сайт УПЛ.

Примечательно, что именно из-за этого игрока клуб мог получить длительный трансферный бан от FIFA. Но так как закарпатская команда смогла погасить задолженность по солидарным выплатам в 50 тысяч евро, запрет на покупки им больше не грозит.

Помимо Матича, «Минай» объявил о переходе сразу шестерых игроков.

К тому же, состав команды пополнил опытный Евгений Селезнев. Уже стало известно, сколько форвард будет получать в «Минае».

Ранее Селезнев заявил, что полгода не будет давать интервью.

Павел Харченко
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Минай Евгений Селезнев

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