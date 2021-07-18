«Минаю» больше не грозит трансферный бан

Клуб ликвидировал все задолженности

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FIFA наложила трансферный бан на «Минай» из-за отсутствия солидарных выплат экс-игроку Миславу Матичу. Но, как сообщает источник, команда смогла урегулировать все вопросы, выплатила 52 тысячи евро хорватскому защитнику, и теперь клубу больше не грозит запрет на покупку игроков.

Ранее «Минай» заменил в УПЛ донецкий «Олимпик», снявшийся с турнира.

Команда попытается не вылететь из Премьер лиги во второй сезон кряду. Команде будет помогать опытный Евгений Селезнев, который вернулся в Украину, чтобы попробовать стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ.

Напомним, «Минай» раскрыл свою трансферную политику после возвращения в УПЛ.