Мхитарян: «Мы хорошо знаем возможности сборной Украины, но можем бороться с каждой из команд группы»

В квартете Армении также Шотландия и Ирландия

Генрих Мхитарян / Фото: Twitter

Лидер сборной Армении Генрих Мхитарян высказался о соперниках команды в групповом раунде Лиги наций-2022/23, среди которых есть команда Украины. Слова футболиста приводит пресс-служба Федерации футбола Армении.

«Думаю, это не самая легкая группа, впрочем, нам могли попасться и более сложные соперники. Мы очень хорошо знаем Ирландию, можно сказать, что у нас «очень хорошие» воспоминания. Мы впервые сыграем против Шотландии, и это тоже будет непросто.

Что касается сборной Украины, то в 90-х и в 2000-х наша команда неоднократно играла с ними, проведя 8 матчей. Несмотря на то, что в последнее время жребий не сводил нас вместе, однако мы очень хорошо знаем возможности украинцев.

Я думаю, а также уверен, что мы можем бороться с этими командами и преподносить сюрпризы. Если мы сможем сохранить свое место в лиге B, то это будет неплохой результат».



Много британского футбола и армяне, которые не будут безнадежным аутсайдером. Знакомим с соперниками сборной Украины в Лиге наций.