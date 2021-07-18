«Многое взял от Шевченко». Довбык поделился воспоминаниями о победе над Швецией в 1/8 финала Евро-2020
Форвард сборной Украины Артем Довбик
поделился воспоминаниями о матче 1/8 финала Евро против Швеции (2:1), в котором забил решающий мяч.
На что Шевченко тебя настраивал перед выходом на замену?
Андрей Николаевич отлично объясняет, что делать в нападении. Много от него взял себе на заметку. Он всегда учит, как правильно действовать, на что обращать внимание.
Обычно задача – это отрываться от защитников, не зевать, когда идет подача или отскок. Он очень не любит, если нападающий выпадает из игры или упускает возможность оказаться на ударной позиции.
Вот когда играли со шведами – я это и имел постоянно в виду, его слова – давать адрес, отрываться, постоянно быть начеку.
О чем думал, когда шел на подачу Зинченко?
Да на самом деле все мысли о мяче были – как пойдет, как подстроиться. Ни о чем не успеваешь подумать, работаешь так, как у тебя в команде наработано.
Когда шел на подачу Саши, знал, что он может отлично вырезать. Тут оставалось сложиться под удар, опередить соперника. Что гол – понял уже по реакции ребят и трибун.
Напомним, что Довбык вернулся в расположение «Днепра-1».
Комментарии 0