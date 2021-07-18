«Многое взял от Шевченко». Довбык поделился воспоминаниями о победе над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

Артем Довбык / Фото: ua-football.com

Форвард сборной Украины Артем Довбик поделился воспоминаниями о матче 1/8 финала Евро против Швеции (2:1), в котором забил решающий мяч.



На что Шевченко тебя настраивал перед выходом на замену?

Обычно задача – это отрываться от защитников, не зевать, когда идет подача или отскок. Он очень не любит, если нападающий выпадает из игры или упускает возможность оказаться на ударной позиции.

Вот когда играли со шведами – я это и имел постоянно в виду, его слова – давать адрес, отрываться, постоянно быть начеку.