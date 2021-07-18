Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Многое взял от Шевченко». Довбык поделился воспоминаниями о победе над Швецией в 1/8 финала Евро-2020

В ворота шведов форвард забил решающий гол
Футбол Сборная Украины
12:16
«Многое взял от Шевченко». Довбык поделился воспоминаниями о победе над Швецией в 1/8 финала Евро-2020
Артем Довбык / Фото: ua-football.com

Форвард сборной Украины Артем Довбик поделился воспоминаниями о матче 1/8 финала Евро против Швеции (2:1), в котором забил решающий мяч.

На что Шевченко тебя настраивал перед выходом на замену?

Андрей Николаевич отлично объясняет, что делать в нападении. Много от него взял себе на заметку. Он всегда учит, как правильно действовать, на что обращать внимание.

Обычно задача – это отрываться от защитников, не зевать, когда идет подача или отскок. Он очень не любит, если нападающий выпадает из игры или упускает возможность оказаться на ударной позиции.

Вот когда играли со шведами – я это и имел постоянно в виду, его слова – давать адрес, отрываться, постоянно быть начеку. 

О чем думал, когда шел на подачу Зинченко? 

Да на самом деле все мысли о мяче были – как пойдет, как подстроиться. Ни о чем не успеваешь подумать, работаешь так, как у тебя в команде наработано.

Когда шел на подачу Саши, знал, что он может отлично вырезать. Тут оставалось сложиться под удар, опередить соперника. Что гол – понял уже по реакции ребят и трибун.

Напомним, что Довбык вернулся в расположение «Днепра-1».

Источник: fanday.net Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Артем Довбык сборная Украины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

16-летний Довбык был в шаге от перехода в «Динамо»
16-летний Довбык был в шаге от перехода в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:29
Довбык рассказал об атмосфере в раздевалке сборной Украины
Довбык рассказал об атмосфере в раздевалке сборной Украины
Футбол Сборная Украины
13:48
Довбык: «Благодарен штабу Шевченко, за то, что следили и не забывали»
Довбык: «Благодарен штабу Шевченко, за то, что следили и не забывали»
Футбол Сборная Украины
13:26
После возвращения Довбыка в «Днепр-1» Йовичевич поставил перед ним амбициозную цель
После возвращения Довбыка в «Днепр-1» Йовичевич поставил перед ним амбициозную цель
Футбол Украинская Премьер-лига
11:21
Ребров: «Сейчас футбол намного быстрее, чем когда я был игроком»
Ребров: «Сейчас футбол намного быстрее, чем когда я был игроком»
Футбол Украинские легионеры
17 июля 20:37
Стало известно, где сборная Украины проведет свой ближайший матч
Стало известно, где сборная Украины проведет свой ближайший матч
Футбол Сборная Украины
17 июля 17:07

Новости: Футбол

Коваленко тренируется отдельно от основной команды «Аталанты»
Коваленко тренируется отдельно от основной команды «Аталанты»
Серия А (Италия)
16:06
Кобин рассказал, зачем Селезнев вернулся в Украину
Кобин рассказал, зачем Селезнев вернулся в Украину
Украинская Премьер-лига
15:45
16-летний Довбык был в шаге от перехода в «Динамо»
16-летний Довбык был в шаге от перехода в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
15:29
Паредес: «Мечтал о Месси в ПСЖ, но этого не случится»
Паредес: «Мечтал о Месси в ПСЖ, но этого не случится»
В Европе
15:10
Хавбек «Александрии»: «Работаю и очень хочу попасть в сборную Украины»
Хавбек «Александрии»: «Работаю и очень хочу попасть в сборную Украины»
Сборная Украины
14:57
Белорусы обслужат дебютный матч «Ворсклы» в квалификации Лиги конференций
Белорусы обслужат дебютный матч «Ворсклы» в квалификации Лиги конференций
Лига конференций UEFA
14:37
«Металлист» разнес новичка Второй лиги с теннисным счетом
«Металлист» разнес новичка Второй лиги с теннисным счетом
Первая лига
14:14
Новичок «Десны»: «Команды еле держатся, а в УАФ женский дубль придумали – молодцы»
Новичок «Десны»: «Команды еле держатся, а в УАФ женский дубль придумали – молодцы»
Украинская Премьер-лига
13:49
Довбык рассказал об атмосфере в раздевалке сборной Украины
Довбык рассказал об атмосфере в раздевалке сборной Украины
Сборная Украины
13:48
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
28
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Все новости