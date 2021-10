«Мо Салах просто невероятен». Леброн Джеймс похвалил форварда «Ливерпуля»

Леброн Джеймс / фото - Getty Images

Звездный форврад «Лейкерс» Леброн Джеймс похвалил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после потрясающего выступления египтянина в матче 7-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Матч завершился вничью со счетом 2:2. Салах забил великолепный индивидуальный гол, а также отметился голевой передачей на Садио Мане.

В своем Twitter Леброн ретвитнул публикацию «Ливерпуля», в которой написано:

YES HE IS!! https://t.co/FZbKa3VDv7