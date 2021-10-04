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«Мо Салах просто невероятен». Леброн Джеймс похвалил форварда «Ливерпуля»

Суперзвезда НБА – о результатах матча «Красных» и «Ман Сити»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:20
«Мо Салах просто невероятен». Леброн Джеймс похвалил форварда «Ливерпуля»
Леброн Джеймс / фото - Getty Images

Звездный форврад «Лейкерс» Леброн Джеймс похвалил нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после потрясающего выступления египтянина в матче 7-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Матч завершился вничью со счетом 2:2. Салах забил великолепный индивидуальный гол, а также отметился голевой передачей на Садио Мане.

В своем Twitter Леброн ретвитнул публикацию «Ливерпуля», в которой написано:

«Мо Салах просто невероятен в футболе».

Напомним, Салах установил исторический рекорд.

 

Источник: Sport24 Михаил Рыбак
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Теги

Леброн Джеймс Мохамед Салах Ливерпуль

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