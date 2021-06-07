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Молодежная сборная Германии минимально обыграла сверстников из Португалии и выиграла Евро-2021 (U-21)

Судьбу встречи решил единственный мяч
Футбол В Европе
07:55
Молодежная сборная Германии минимально обыграла сверстников из Португалии и выиграла Евро-2021 (U-21)
Фото: UEFA

Молодежная сборная Германии (U-21) стала победителем молодежного чемпионата Европы-2021.

В финальном матче немецкая команда оказалась сильнее сверстников из Португалии, судьбу встречи решил единственный забитый мяч.

Отметим, что это третья победа молодежной сборной Германии на молодежном чемпионате Европы.

Евро-2021 (U-21), финал

Германия – Португалия 1:0

Гол: Нмеча, 49

Германия U-21: Дамен, Баку, Шлоттербек, Пипер, Майер, Раум, Дорш (Янельт, 85), Озджан (Штах, 90), Виртц (Адейеми, 67), Нмеча (Якобс, 85), Бериша (Буркардт, 67).

Португалия U-21: Диогу Кошта, Диогу Кейруш, Конте (Гонсалу Рамуш, 86), Диогу Лейте, Диогу Далот, Флорентину (Жедсон Фернандеш, 83), Даниэл Браганса, Фабиу Виейра, Витинья (Жота, 59), Мота (Рафаэл Леау, 46), Тиагу Томаш (Франсишку Консейсау, 59).

Предупреждения: Виртц (12), Нмеча (43), Даниэл Браганса (58), Раум (90), Озджан (90), Жота (90).

Петр Приходько
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