Молодежная сборная Украины отправилась в Северную Македонию
Молодежная сборная Украины в составе 23-х футболистов, во главе с главным тренером Русланом Ротанем, отправилась в Северную Македонию.
Состав молодежной сборной Украины:
Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Коваливка), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Валентин Горох («Александрия»).
Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все — «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Алексей Сыч («Рух» Львов), Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Дмитрий Капинус («Шахтер» Донецк).
Полузащитники: Михаил Мудрык, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — «Шахтер» Донецк), Александр Назаренко («Днепр-1» Днепр), Владимир Бражко («Динамо» Киев), Олег Очеретько («Мариуполь»), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков), Николай Михайленко («Черноморец» Одесса), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).
Нападающие: Богдан Вьюннык («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Левен», Бельгия), Владислав Ванат («Черноморец» Одесса).
11 ноября в Скопье украинская молодежка сыграет против Северной Македонии.
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