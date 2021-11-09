Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь 2:0 Окончен
18:30 Альянс - Оболонь 3:2 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Молодежная сборная Украины отправилась в Северную Македонию

В составе команды Ротаня 23 футболиста

Футбол Сборная Украины
18:35
Молодежная сборная Украины отправилась в Северную Македонию
Руслан Ротань / Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины в составе 23-х футболистов, во главе с главным тренером Русланом Ротанем, отправилась в Северную Македонию.

Состав молодежной сборной Украины:

Вратари: Кирилл Фесюн («Колос» Коваливка), Анатолий Трубин («Шахтер» Донецк), Валентин Горох («Александрия»).

Защитники: Александр Сирота, Константин Вивчаренко, Антон Боль (все — «Динамо» Киев), Арсений Батагов («Днепр-1» Днепр), Алексей Сыч («Рух» Львов), Максим Таловеров («Динамо», Чехия), Дмитрий Капинус («Шахтер» Донецк).

Полузащитники: Михаил Мудрык, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — «Шахтер» Донецк), Александр Назаренко («Днепр-1» Днепр), Владимир Бражко («Динамо» Киев), Олег Очеретько («Мариуполь»), Дмитрий Крыськив («Металлист 1925» Харьков), Николай Михайленко («Черноморец» Одесса), Даниил Алефиренко («Заря» Луганск), Иван Желизко («Валмиера», Латвия).

Нападающие: Богдан Вьюннык («Мариуполь»), Николай Кухаревич («Левен», Бельгия), Владислав Ванат («Черноморец» Одесса).

11 ноября в Скопье украинская молодежка сыграет против Северной Македонии.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сборная Украины U-21 (футбол) Руслан Ротань

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Ротань: «Сегодня все мои подопечные получают нужное количество игрового времени в клубах»
Ротань: «Сегодня все мои подопечные получают нужное количество игрового времени в клубах»
Футбол Сборная Украины
08:51
С Трубиными и Мудриком. Заявка молодежной сборной Украины на матчи отбора Евро-2023
С Трубиными и Мудриком. Заявка молодежной сборной Украины на матчи отбора Евро-2023
Футбол Сборная Украины
3 ноября 11:11
Хавбек сборной Украины U-21: «Нас бы казнили, если бы не выиграли после такого пенальти»
Хавбек сборной Украины U-21: «Нас бы казнили, если бы не выиграли после такого пенальти»
Футбол Сборная Украины
13 октября 20:37
Ротань: «Такое исполнение пенальти – неуважение к сопернику»
Ротань: «Такое исполнение пенальти – неуважение к сопернику»
Футбол Сборная Украины
12 октября 22:02

Новости: Футбол

Забарный: «Все хорошо, думаю, будет. Настроение боевое»
Забарный: «Все хорошо, думаю, будет. Настроение боевое»
Сборная Украины
19:59
Как Шевченко провел первую тренировку в «Дженоа». Фото
Как Шевченко провел первую тренировку в «Дженоа». Фото
Украинские легионеры
19:45
«Ювентус» готовит серьезное усиление в зимнее трансферное окно
«Ювентус» готовит серьезное усиление в зимнее трансферное окно
Серия А (Италия)
19:09
Форвард «Ворсклы»: «В Австрии дважды сталкивался с проявлением расизма»
Форвард «Ворсклы»: «В Австрии дважды сталкивался с проявлением расизма»
Украинская Премьер-лига
18:54
Молодежная сборная Украины отправилась в Северную Македонию
Молодежная сборная Украины отправилась в Северную Македонию
Сборная Украины
18:35
Сикан: «Матч с Боснией и Герцеговиной очень важен, и я думаю, что команда готова к нему»
Сикан: «Матч с Боснией и Герцеговиной очень важен, и я думаю, что команда готова к нему»
Сборная Украины
18:05
Рамос начал тренироваться в общей группе ПСЖ
Рамос начал тренироваться в общей группе ПСЖ
Лига 1 (Франция)
17:48
Хави провел первую тренировку в «Барселоне»
Хави провел первую тренировку в «Барселоне»
Примерa (Испания)
17:38
В «Дженоа» пригласят на должность спортдира одного из лучших специалистов в мире
В «Дженоа» пригласят на должность спортдира одного из лучших специалистов в мире
Серия А (Италия)
16:58
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
8
Все новости