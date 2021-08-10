«Монако» победил «Спарту» и встретится с «Шахтером» в плей-офф ЛЧ

Пражский клуб не смог устоять под давлением соперника

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В ответном матче 3-го квалификационного этапа Лиги чемпионов «Монако» уверенно переиграло пражскую «Спарту». В первой игре команда из княжества обыграла чехов со счетом 2:0.

В первом тайме команды обошлись без голов; так и не распечатав ворота друг друга.

В начале второй половины встречи счет размочил Желсон Мартинш, забив на 50 минуте.

Преимущество «монегасков» в этом поединке удвоил российский хавбек Александр Головин.

На 78 минуте «спартанцы» вернулись в игру усилиями Давида Карлсона, но «Монако» быстро похоронило все надежды чешского клуба, когда Софиан Диоп уже через три минуты вколотил третий мяч в сетку ворот «Спарты».

«Монако» – «Спарта» 3:1 (5:1)

Голы: Мартинш, 50, Головин, 56, Диоп, 81 – Карлссон, 78

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Бадиашиле, Энрике, Желсон, Фофана, Тчуамени, Головин, Фолланд, Бен Йеддер

«Спарта»: Ницэ, Полидар, Ганцко, Панак, Визнер, Сачек, Павелка, Соучек, Пешек, Гложек, Карабец

Теперь «монегасков» ждет матч за выход в групповой этап ЛЧ против донецкого «Шахтера», который разобрался с «Генком».