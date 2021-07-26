Монзуль рассудит «Ворсклу» и «Десну»
Монзуль назначена главным арбитром на один из матчей Олимпиады
Украинка рассудит Канаду и Великобританию
11:51
Екатерина Монзуль / Фото: УАФ
Украинский арбитр Катерина Монзуль назначена главным арбитром на матч между женскими командами Канады и Великобритании на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба УАФ.
Ассистентами Монзуль будут Марина Стрелецкая из Украины, а также Люси Райтова из Чехии. Четвертый арбитр – Кейт Яцевич из Австралии.
Напомним, Монзуль стала второй в истории женщиной-арбитром, которая обслужила матч отбора на ЧМ.
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