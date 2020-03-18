Трубин: «Мы старались до последней секунды, но первый гол нас надломил психологически»
Мораес: «Момент с фолом на Исмаили стал решающий в противостоянии с «Ромой»
Форвард «Шахтера» прокомментировал вылет «горняков» из Лиги Европы
11:30
Жуниор Мораес / Фото: shakhtar.com
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес дал комментарий телеканалу «Футбол 1» об ответной игре 1/8 Лиги Европы с «Ромой».
Сильно расстроился, что удалось забить только один мяч?
Да, ведь считаю, что в первом тайме мы хорошо играли. Вне всяких сомнений, после результата 0:3 противостоять «Роме» было очень сложно. Но хочу поздравить команду за то, что она боролась и делала все возможное.
Эксперты говорят, что Паулу Фонсека просчитал «Шахтер» и вы не стали для него сюрпризом. Согласен с этим мнением?
Конечно, Фонсека очень хорошо знает футболистов нашей команды, ведь здесь он проработал три года, знает детали. Поэтому нам было сложно.
О каком моменте ты жалеешь больше всего? Что могло стать переломным?
Думаю, что ключевой момент произошел в Риме во втором тайме, когда был фол на Исмаили, но арбитр его не зафиксировал, а дал продолжить игру. И потом в контратаке «Рома» забила нам еще один гол. Был также похожий момент у «Ромы», когда Алан Патрик фолил на Диавара, и тогда судья остановил матч и вынес нашему игроку предупреждение. Это был тот момент, когда мы хорошо себя показывали, были близки к голу и чувствовали, что «Рома» испытывает трудности. Эти моменты были ключевыми.
Ты не сдерживал эмоций после забитого с игры гола…
Конечно, я очень хотел забить, но намного больше хотел пройти дальше.
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