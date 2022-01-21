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Мораес: «Не хочу повторения 2014 года. Никто не заслуживает войны»

Бразильцы опасаются из-за новостей о ситуации в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
11:39
Мораес: «Не хочу повторения 2014 года. Никто не заслуживает войны»
Фото: Facebook

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о текущей ситуации в Украине.

Слова нападающего приводит lance.com.br:

Мы, бразильцы, очень опасаемся из-за всех этих новостей. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе событий, так что мы всегда готовы в случае чего.

Никто не заслуживает войну. Я испытал много напряженных моментов в 2014-м, видел, как все начиналось и не хочу, чтобы это случилось вновь.

Напомним, что Мораес с «Шахтером» находится на сборе с в Турции.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Жуниор Мораес Шахтер Донецк

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