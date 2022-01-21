Полузащитник «Шахтера»: «Каштру всегда ходил зажатый, а Де Дзерби – расслаблен»
Мораес: «Не хочу повторения 2014 года. Никто не заслуживает войны»
Бразильцы опасаются из-за новостей о ситуации в Украине
Фото: Facebook
Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о текущей ситуации в Украине.
Слова нападающего приводит lance.com.br:
Мы, бразильцы, очень опасаемся из-за всех этих новостей. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе событий, так что мы всегда готовы в случае чего.
Никто не заслуживает войну. Я испытал много напряженных моментов в 2014-м, видел, как все начиналось и не хочу, чтобы это случилось вновь.
Напомним, что Мораес с «Шахтером» находится на сборе с в Турции.
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