«Шахтер» объявил о возвращении Мораеса в общую группу
Мораес: «Счастлив, что вернулся. Буду постепенно прибавлять»
Форвард восстановился после травмы
Фото: ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал пресс-службе клуба о своем возвращении в строй после травмы.
«Чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку в профессиональном футболе. Это огромная радость.
Счастлив, что вернулся к своим партнерам по команде и могу делать то, что я больше всего люблю в жизни. Началась адаптация к коллективу. Буду постепенно прибавлять».
В нынешнем сезоне форвард еще не играл.
Мораес в последний раз появлялся на поле в апреле.
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