Мораес: «Счастлив, что вернулся. Буду постепенно прибавлять»

Форвард восстановился после травмы

Фото: ФК Шахтер

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал пресс-службе клуба о своем возвращении в строй после травмы.

«Чувствую себя как мальчик, который провел первую тренировку в профессиональном футболе. Это огромная радость. Счастлив, что вернулся к своим партнерам по команде и могу делать то, что я больше всего люблю в жизни. Началась адаптация к коллективу. Буду постепенно прибавлять».

В нынешнем сезоне форвард еще не играл.

Мораес в последний раз появлялся на поле в апреле.