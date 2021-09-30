Мораес возвращается в Киев. Форвард не играл с апреля
Мораес вернулся в Украину после реабилитации
Форвард вскоре будет доступен «Шахтеру»
Фото: ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес прибыл в Украину.
Форвард завершил реабилитацию после травмы, о чем сообщил в своем Instagram.
«Всем привет. Я уже вернулся.
Самочувствие хорошее, настроение хорошее, мотивация большая. Уже хочу вернуться к тренировкам».
Он получил травму колена в апреле. Ожидается, что на поле он вернется в конце года.
Комментарии 0