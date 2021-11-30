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«Шахтер» объявил о возвращении Мораеса в общую группу

Игрок сборной Украины полностью восстановился после тяжелой травмы колена

Футбол Украинская Премьер-лига
15:06
«Шахтер» объявил о возвращении Мораеса в общую группу
Жуниор Мораес / Фото: Шахтер

Донецкий «Шахтер» объявил о возвращении общую группу 34-летнего бразильского форварда с украинским паспортом Жуниора Мораеса.

Отметим, что Мораес получил травму крестообразных связок колена на тренировке дончан в конце апреля. Последний матч за «горняков» Жуниор провел 17 апреля против киевского «Динамо».


Напомним, Мораес в октябре заявил, что ему осталось два месяца для возвращения.

Карен Агабекян
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Теги

Шахтер Донецк Жуниор Мораес

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