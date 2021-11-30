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«Шахтер» объявил о возвращении Мораеса в общую группу
Игрок сборной Украины полностью восстановился после тяжелой травмы колена
Жуниор Мораес / Фото: Шахтер
Донецкий «Шахтер» объявил о возвращении общую группу 34-летнего бразильского форварда с украинским паспортом Жуниора Мораеса.
Отметим, что Мораес получил травму крестообразных связок колена на тренировке дончан в конце апреля. Последний матч за «горняков» Жуниор провел 17 апреля против киевского «Динамо».
Еще на шаг ближе к возвращению на поле!— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 30, 2021
Жуниор Мораес начал тренироваться вместе с командой!Shakhtar
Напомним, Мораес в октябре заявил, что ему осталось два месяца для возвращения.
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