UEFA приостановил разбирательства в отношении «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны»
Мората еще год проведет в «Ювентусе»
«Бьянконери» продлили арендное соглашение с форвардом «Атлетико»
19:41
Альваро Мората / Фото: juvefc.com/
Форвард «Атлетико» Альваро Мората проведет в «Ювентусе» еще год, информирует журналист Николо Скира в Twitter.
Туринский клуб продлил аренду 28-летнего нападающего до лета 2022 года. Сообщается, что официально о соглашении будет объявлено 14 июня.
В прошедшем сезоне Серии А испанец в 32-х матчах чемпионата Италии забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
В прошлом году «бьянконери» впервые с 2011 не стали чемпионами Италии. Ситуацию исправить должен Массимилиано Аллегри, который вернулся на пост главного тренера коллектива.
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