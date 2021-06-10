Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2021
Календарь Таблица
22:00 Турция - Италия -:- Запланирован

Мората еще год проведет в «Ювентусе»

«Бьянконери» продлили арендное соглашение с форвардом «Атлетико»
Футбол Серия А (Италия)
19:41
Мората еще год проведет в «Ювентусе»
Альваро Мората / Фото: juvefc.com/

Форвард «Атлетико» Альваро Мората проведет в «Ювентусе» еще год, информирует журналист Николо Скира в Twitter.

Туринский клуб продлил аренду 28-летнего нападающего до лета 2022 года. Сообщается, что официально о соглашении будет объявлено 14 июня.

В прошедшем сезоне Серии А испанец в 32-х матчах чемпионата Италии забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

В прошлом году «бьянконери» впервые с 2011 не стали чемпионами Италии. Ситуацию исправить должен Массимилиано Аллегри, который вернулся на пост главного тренера коллектива.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Альваро Мората Ювентус Атлетико Мадрид

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Президент «Торино» разбил все надежды «Ювентуса» на покупку форварда
Президент «Торино» разбил все надежды «Ювентуса» на покупку форварда
Футбол Серия А (Италия)
9 июня 13:47
«Ювентус» договорился о контракте с экс-трансферной целью «Шахтера»
«Ювентус» договорился о контракте с экс-трансферной целью «Шахтера»
Футбол Серия А (Италия)
8 июня 15:49
«Ювентус» выкупит форварда у «Атлетико»
«Ювентус» выкупит форварда у «Атлетико»
Футбол Серия А (Италия)
8 июня 13:30
Все зависит от Роналду. Жезус может сменить «Манчестер Сити« на «Ювентус»
Все зависит от Роналду. Жезус может сменить «Манчестер Сити« на «Ювентус»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
7 июня 11:59
«Ювентус» и ПСЖ сразятся за Доннарумму
«Ювентус» и ПСЖ сразятся за Доннарумму
Футбол Серия А (Италия)
7 июня 07:51
Погба может вернуться в Ювентус. Пьянич – альтернативный вариант
Погба может вернуться в Ювентус. Пьянич – альтернативный вариант
Футбол Серия А (Италия)
5 июня 12:55

Новости: Футбол

В Офисе президента Украины прокомментировали ситуацию со слоганом «Героям слава!» на форме сборной
В Офисе президента Украины прокомментировали ситуацию со слоганом «Героям слава!» на форме сборной
Сборная Украины
19:59
Определился еще один соперник «Динамо» на сборах в Швейцарии
Определился еще один соперник «Динамо» на сборах в Швейцарии
Украинская Премьер-лига
19:42
Мората еще год проведет в «Ювентусе»
Мората еще год проведет в «Ювентусе»
Серия А (Италия)
19:41
«Днепр-1» может подписать экс-игрока «Александрии»
«Днепр-1» может подписать экс-игрока «Александрии»
Украинская Премьер-лига
19:29
Защитник сборной Испании стал два отрицательных теста на коронавирус
Защитник сборной Испании стал два отрицательных теста на коронавирус
Евро-2020
19:22
Погба – о ПСЖ: «От МЮ пока не было предложений. Подобными вопросами занимается мой агент»
Погба – о ПСЖ: «От МЮ пока не было предложений. Подобными вопросами занимается мой агент»
Премьер-Лига (Англия)
19:21
Зинченко вошел в топ-30 игроков сборной Украины по количеству матчей
Зинченко вошел в топ-30 игроков сборной Украины по количеству матчей
Сборная Украины
18:59
«Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит ни гроша». Стаховский раскритиковал решение UEFA
«Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит ни гроша». Стаховский раскритиковал решение UEFA
Сборная Украины
18:49
РФС: «Даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной»
РФС: «Даже с внесенными изменениями форма сборной Украины остается политизированной»
Сборная Украины
18:39
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Видео трансляция взвешивания Bellator 260: Лима – Амосов
TV
Видео трансляция взвешивания Bellator 260: Лима – Амосов
20:00
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
11 июня 01:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
11 июня 15:50
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00