Мората еще год проведет в «Ювентусе»

«Бьянконери» продлили арендное соглашение с форвардом «Атлетико»

Альваро Мората / Фото: juvefc.com/

Форвард «Атлетико» Альваро Мората проведет в «Ювентусе» еще год, информирует журналист Николо Скира в Twitter.



Туринский клуб продлил аренду 28-летнего нападающего до лета 2022 года. Сообщается, что официально о соглашении будет объявлено 14 июня.

В прошедшем сезоне Серии А испанец в 32-х матчах чемпионата Италии забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

В прошлом году «бьянконери» впервые с 2011 не стали чемпионами Италии. Ситуацию исправить должен Массимилиано Аллегри, который вернулся на пост главного тренера коллектива.