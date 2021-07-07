Мората стал лучшим бомбардиром сборной Испании в истории Евро

Форвард забил 6-й мяч на еврофорумах

Альваро Мората / Фото: Getty Images

Нападающий сборной Испании Альваро Мората стал лучшим бомбардиром своей национальной команды в истории чемпионатов Европы, сообщает Opta.

Мората забил сборной Италии (1:1, пен. 2:4) в полуфинале Евро-2020, этот мяч стал для него 6-м на чемпионатах Европы. У Фернандо Торреса – 5 голов на Евро и 2-е место.

Напомним, сборная Италии, которая вышла в финал Евро-2020, сыграет в решающем матче с победителем пары Англия – Дания.