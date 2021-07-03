Евро 2020. Швейцария уступила Испании. Как это было
Морено: «Во время серии пенальти у меня было несколько вариантов, но решил просто пробить от души»
Нападающий сборной Испании – о выходе в полуфинал Евро-2020
Жерар Морено / Фото - TwitterФорвард сборной Испании Жерар Морено поделился эмоциями после победы над командой Швейцарии (1:1, по пен. 3:1) в четвертьфинале Евро-2020.
Цитирует Морено пресс-служба UEFA.
«Да, у нас было множество моментов, которые мы не реализовали. Но, как и во всех предыдущих играх, мы были сильнее. Тренируем пенальти, чтобы быть готовыми к таким ситуациям. Когда пришла моя очередь, у меня в голове было несколько вариантов, но я решил просто пробить от души. На тренировках мы будем работать над исправлением ошибок. Если сделал ошибку – нужна психологическая устойчивость. Сейчас я чувствую облегчение, потому что мы выиграли. Если бы не это, думаю, промахи бы меня очень мучили».
В полуфинале Испания встретится с итальянцами, которые оставили за бортом турнира Бельгию. Матч состоится 6 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, начало – в 22:00.
Комментарии 0