Мороз: «Десна» преподнесла нам хороший урок во всем»

Юрий Мороз / Фото: Динамо Киев от Шурика

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз высказался о поражении от «Десны» (0:3) в матче 1-го тура УПЛ.

У нас команда молодая, сегодня она только строится. Будем делать выводы, говорить в раздевалке, что, может, та молодежь должна забыть, что она молода. Должны выходить на поле и хотя бы не уступать в борьбе, скорости».