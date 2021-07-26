«Десна» в большинстве разгромила «Черноморец»
Мороз: «Десна» преподнесла нам хороший урок во всем»
«Черноморец» разгромно уступил команде Рябоконя
Юрий Мороз / Фото: Динамо Киев от Шурика
Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз высказался о поражении от «Десны» (0:3) в матче 1-го тура УПЛ.
«Соперник был силен. Была опытная хорошая команда, которая во втором тайме преподнесла нам хороший урок во всем – в мощи, понимании, движении, контроле мяча.
У нас команда молодая, сегодня она только строится. Будем делать выводы, говорить в раздевалке, что, может, та молодежь должна забыть, что она молода. Должны выходить на поле и хотя бы не уступать в борьбе, скорости».
Напомним, в матче с «Черноморцем» дубль оформил Владислав Калитвинцев, а одесская команда с конца 1-го тайма играла в меньшинстве.
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