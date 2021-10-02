Мороз – о поражении от «Колоса»: ««Ребята сегодня старались, доминировали, комбинировали»

«Черноморец» находится на дне турнирной таблицы

Юрий Мороз / фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал выездное поражение от «Колоса» (1:2) в матче 10-го тура УПЛ:

«Удовлетворен игрой, но не удовлетворен результатом. Ребята сегодня управляли игрой, старались, доминировали, комбинировали. Хорошая двигательная активность была на футбольном поле. Прессинговали, но увы».

Судя по созданным голевым моментам, подопечные выполнили ваши указания. Какими они вообще были?

«Установка была прежде всего выиграть. То, что ребята бегут, создают моменты у чужих ворот... Опять же настораживает контроль при игре в обороне, индивидуальные ошибки приводят ко взятию ворот».

Ваша команда снова пропускает 2 мяча за матч. Если объективно, сегодня заслужили оба?

«Если пропустили, то да. Где-то слабая концентрация в моментах, когда мы пропускали голы. Отскоки. И второй мяч – вроде бы нас больше, но игрок играет головой, забивает гол. Невнимательность привела к поражению».

Где команда сегодня недоработала для позитивного результата?

«Сложно на этот вопрос ответить».

«Черноморец» с шестью очками занимает 14-е место в таблице.