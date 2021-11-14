Мороз рассказал, разрешено ли будет выпускать арендованных у «Динамо» игроков в матче с киевлянами

Сразу 16 футболистов были взяты из столичной команды

Юрий Мороз / фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз рассказал, смогут ли арендованные у «Динамо» футболисты сыграть за одесский клуб в матче с киевской командой:

«Есть договоренность об аренде, руководство принимает решение, кто будет играть, а кто нет. На сегодняшний день у меня такой информации нет, что на 100% будут играть все футболисты. Изначально говорилось, что никто играть не будет. А сегодня руководство хочет сделать по-другому, чтобы футболисты играли. Готовимся в штатном режиме. Ждем с нетерпением игры. С другой стороны – это чемпион страны, гранд. Нам хотелось бы, помимо результата, показать качественную игру».

В общей сложности, одесситы взяли у «Динамо» в аренду 16 футболистов. Команды встретятся между собой сразу по окончанию международной паузы – 19-го ноября.

Ранее «Шахтер» запрещал «Мариуполю» заигрывать арендованных у «горняков» футболистов в очных встречах.

Напомним, матч между «Черноморцем» и «Динамо» был перенесен из Одессы в Киев.