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Мороз: «У нас самая молодая команда в УПЛ. Не хватает опыта, мастерства»

Тренер «Черноморца» – о поражении «Днепру-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
09:28
Мороз: «У нас самая молодая команда в УПЛ. Не хватает опыта, мастерства»
Фото: ФК Черноморец

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Днепра-1» (1:3) в матче 17 тура УПЛ.

«В первую очередь хочу поздравить команду «Днепр-1» с победой. Игра получилась боевая и интересная для болельщиков. Наши ошибки привели к пропущенным мячам, а собственные моменты мы, к сожалению, не реализовали. Как говорится, есть над чем работать.

У нас самая молодая команда в УПЛ. Не хватает опыта, мастерства, принятия верных решений. Только молодость. Но хочу сказать, что команда сейчас другая, чем была в первых турах. Ребята играют хорошо, мы довольны картинкой игры, но, к сожалению, результата нет.

Отсутствие Сергея Кравченко? Кравченко сейчас болеет, поэтому, к сожалению, наш состав сегодня был не столь расширен. Есть у нас и другие игроки, получившие травмы и не участвовавшие в матче.

Желтая карточка для тренерского штаба? Это были эмоции. Решения арбитра мы не будем комментировать. Как я уже говорил, непонятно зачем вообще нужен ВАР, если играют рукой в ​​штрафной и эти моменты не пересматриваются. Так что здесь без комментариев».


«Черноморец» остался в зоне переходных матчей.

Андрей Усмонов
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Черноморец СК Днепр-1 Юрий Мороз

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