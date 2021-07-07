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Мощная связка. Балотелли стал одноклубником Беланды

Два скандальных игрока будут помогать с голами новичку турецкой Суперлиги
Футбол В Европе
21:22
Мощная связка. Балотелли стал одноклубником Беланды
Фото - Адана Демирспор

Нападающий Марио Балотелли стал игроком «Адана Демирспора». Об этом сообщает пресс-служба новичка турецкой Суперлиги.

30-летний форвард подписал трехлетний контракт с клубом. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Последним клубом игрока была итальянская «Монца». В 12 матчах за представителя Серии Б он забил пять мячей.

Интересно, что ранее «Демирспор» подписал бывшего полузащитника «Динамо» Юнес Беланду.

Сергей Стаднюк
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Теги

Адана Демирспор Марио Балотелли Чемпионат Турции (футбол) трансферы

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