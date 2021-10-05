Неймар подшутил над массовыми сбоями в работе социальных сетей
Моура: «Из-за сбоя в соцсетях смог пообщаться с женой. Оказалось, она хороший человек»
Весь мир был шокирован сбоями в работе медиа
12:35
Лукас Моура / фото - Spurs
Вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура на своей странице в Twitter посмеялся над массовыми сбоями в работе социальных сетей:
«Из-за сбоя в WhatsApp и Instagram я смог немного пообщаться со своей женой. Оказалось, она хороший человек».
4 октября множество социальных сетей, принадлежащих Марку Цукенбергу прекратили свою работу на несколько часов, что вызвало недоумение в массах.
Форвард ПСЖ Неймар также подшутил над этой ситуацией.
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