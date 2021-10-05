Неймар подшутил над массовыми сбоями в работе социальных сетей

Ситуация затянулась на необычайно долгое время

Неймар / фото - PSG

Вингер ПСЖ Неймар на своей странице в Twitter прокомментировал длительные сбои в работе социальных сетей, принадлежащих Марку Цукербергу:

«Только выходные Цукерберга и мои были испорчены? Или у кого-то тоже?»

В понедельник, 4 октября почти на целый день была остановлена работа Instagram, Facebook, WhatsUp и других социальных сетей. По сообщениям СМИ, из-за этого Цукерберг потерял около 6 миллиардов долларов и опустился на одну строчку в списке самых богатых людей мира.

Для Неймара выходные также прошли со знаком минус, ведь его команда сенсационно уступила «Ренну», потерпев первое поражение в сезоне.

Также столичный гранд в том матче установил исторический антирекорд.