Моуриньо: «Для «Ромы» матч с «Зарей» – как финал»

Жозе Моуриньо / фото - Getty Images

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился своими ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги конференций, в котором его подопечным предстоит сыграть против луганской «Зари». Цитирует специалиста портал Football Italia.

Мы потеряли всех левых защитников. В связи с такой ситуацией, мы разработали другую схему игры, но наш состав не подходит под нее. Будем искать баланс, сыграет Верету. Винья тренировался с командой, мы с ним определимся. Возможно, он сыграет.

Абрахам, Дзаньоло и Патрисиу сыграют против «Зари». Не жду ничего особенного от Дзаньоло, жду от команды, мы должны сделать все, чтобы победить».