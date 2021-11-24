«Заря» огласила заявку на матч с «Ромой»
Моуриньо: «Для «Ромы» матч с «Зарей» – как финал»
Главный тренер римлян – о грядущем матче Лиги конференций
24 ноября 20:56
Жозе Моуриньо / фото - Getty Images
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился своими ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги конференций, в котором его подопечным предстоит сыграть против луганской «Зари». Цитирует специалиста портал Football Italia.
«Если победим «Зарю», останемся в игре. Если проиграем – вылетим. Ничья еще оставляет нам шансы. Для нас это будет как финал. Будет сложно играть в серии А и Лиге конференций одновременно, но это проблема, которую хочется иметь.
Мы потеряли всех левых защитников. В связи с такой ситуацией, мы разработали другую схему игры, но наш состав не подходит под нее. Будем искать баланс, сыграет Верету. Винья тренировался с командой, мы с ним определимся. Возможно, он сыграет.
Абрахам, Дзаньоло и Патрисиу сыграют против «Зари». Не жду ничего особенного от Дзаньоло, жду от команды, мы должны сделать все, чтобы победить».
Напомним, «Заря» огласила заявку на матч с «Ромой».