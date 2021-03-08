Моуриньо: «Это была хорошая неделя для нас. Мы набрали 9 очков из 9»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал BBC победу команды над «Кристал Пэлас» (4:1) в матче АПЛ.

То, как команда начала второй тайм, показывает, что команда довольна, играет лучше, не чувствует негативного давления. Это была хорошая неделя для нас. На следующей неделе у нас будет определяющий матч в Лиге Европы и дерби с «Арсеналом». Нет ничего лучше, чем набрать все девять очков на этой неделе.

В перерыве я сказал игрокам, что очень рад пропущенному голу. Они думали, что я сошел с ума. Это было подтверждением для игроков, что если вы теряете контроль и начинаете сдавать, то они сделают один, два, три навеса, и удержать сухой счет будет трудно.

Счет 1:1 поставил нас в положение, в котором мы должны были идти вперед. Из-за ощущения после первого тайма все шло так: 2:1, 3:1, а не 2:1 и отход назад. Думаю, я передал это чувство игрокам. Они были расслаблены и настроены оптимистично».