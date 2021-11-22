Моуриньо купит автору дубля в ворота «Дженоа» дорогостоящие бутсы

Специалист сдержит свое обещание перед игроком

фото - AS Roma

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для DAZN дубль Феликса Афена-Гьяна в ворота «Дженоа», где волкам удалось добыть победу (2:0):

«Я обещал купить Феликсу бутсы, которые ему очень нравятся. Они действительно дорогие, стоят 800 евро, поэтому он подбежал и сказал мне не забыть про это! Завтра утром я первым делом куплю ему их. Мне жаль Де Росси и его молодежку, но Феликс останется с нами. Что меня больше всего поразило, так это его хладнокровие перед воротами. Если он не фантастичен с точки зрения техники, то у него действительно сильный менталитет».

Ганский нападающий вышел на замену, и забил два гола за последние 10 минут встречи.

«Волки» полностью переиграли своих соперников, обойдя их по ключевым показателям. Команда Андрея Шевченко смогла нанести лишь один удар по воротам «Ромы».