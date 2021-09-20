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Моуриньо назвал причины первого поражения «Ромы» в сезоне

Римляне уступили «Вероне» в чемпионате Италии
Футбол Серия А (Италия)
10:50
Моуриньо назвал причины первого поражения «Ромы» в сезоне
Жозе Моуриньо / Фото: RomaPress

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо назвал причины поражения от «Вероны» (2:3) в матче 4-го тура чемпионата Италии. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Я знал, что у «Вероны» есть много положительных качеств и что с ними сложно играть, особенно что после смены тренера обычно возникает психологическая реакция, которую мы наблюдали сегодня. Стиль игры Тюдора очень похож на тот, в котором «Верона» играла в прошлом сезоне под руководством Ивана Юрича, поэтому игрокам было несложно адаптироваться к нему.

Мы приложили определенные усилия, я не могу жаловаться на это, но мы проиграли слишком много индивидуальных поединков. «Верона» была более сконцентрированной. Теперь мне нужно несколько часов перед воспроизведением видео, чтобы понять, что только что произошло.

Мы неправильно интерпретировали ситуации. Никола Дзаньоло должен был опускаться глубже и помогать в защите Рику Карсдорпу, а не продвигаться вперёд. Мы также слишком сильно увлекались забросами вперёд.

После гола «Вероны» было очевидно, что на этом они не остановятся, потому что это была открытая игра. Для нас это тоже не было сюрпризом. Мы должны лучше справляться с трудными моментами, потому что мы не всегда можем контролировать ситуацию»


Турнирная таблица Серии А.

Петр Приходько
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Жозе Моуриньо Рома (Рим) Верона

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