Моуриньо назвал причины первого поражения «Ромы» в сезоне

Жозе Моуриньо / Фото: RomaPress

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо назвал причины поражения от «Вероны» (2:3) в матче 4-го тура чемпионата Италии. Слова специалиста приводит Football Italia.

Мы приложили определенные усилия, я не могу жаловаться на это, но мы проиграли слишком много индивидуальных поединков. «Верона» была более сконцентрированной. Теперь мне нужно несколько часов перед воспроизведением видео, чтобы понять, что только что произошло.

Мы неправильно интерпретировали ситуации. Никола Дзаньоло должен был опускаться глубже и помогать в защите Рику Карсдорпу, а не продвигаться вперёд. Мы также слишком сильно увлекались забросами вперёд.

После гола «Вероны» было очевидно, что на этом они не остановятся, потому что это была открытая игра. Для нас это тоже не было сюрпризом. Мы должны лучше справляться с трудными моментами, потому что мы не всегда можем контролировать ситуацию»