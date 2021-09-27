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Моуриньо – о 2:3 с «Лацио»: «Судья и VAR не соответствовали уровню римского дерби»

«Волки» второй раз в сезоне потерпели поражение
Футбол Серия А (Италия)
27 сентября 07:55
Моуриньо – о 2:3 с «Лацио»: «Судья и VAR не соответствовали уровню римского дерби»
Жозе Моуриньо / фото - AS Roma

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для клубной пресс-службы поражение в римском дерби от «Лацио» (2:3):

«То, о чем я говорил с игроками на поле после матча, останется между нами. Я хотел пообщаться с ними прямо здесь и сейчас, но хочу, чтобы они воспринимали этот разговор, словно он прошел в раздевалке.

Во-первых, я бы хотел отметить многие позитивные вещи. Итальянский футбол серьезно прибавил в качестве атакующего футбола и в желании команд добиться победы.

Это был великолепный матч, но, к сожалению, судьи и VAR не соответствовали его уровню.

Перед вторым голом «Лацио» счет мог стать 1:1 вместо 0:2, но в том эпизоде ошиблись и главный арбитр, и судья на ВАР. Это перебор.

Повлиять на игру могла бы и вторая желтая карточка Лукасу Лейве, потому что игра 11 на 10 – это значительная разница. На этой неделе было два похожих эпизода – за один из них Пелегрини получил красную карточку, сегодня же ничего не было.

Я поддерживаю своих футболистов, «Рома» сегодня была лучшей командой на поле. Когда пропускаешь три гола, естественно, это говорит о том, что тобой были допущены ошибки.

Однако второй и третий голы «Лацио» забил на контратаках. И во втором голе мы рассчитывали, что получим право на пенальти, а не будем обороняться от контратаки соперника».

«Особенный» потерпел поражение и стал первым коучем «Ромы», проигравшим дебютное римское дерби после Луиса Энрике в 2011-м.

«Волки» уже второй раз теряют очки в новом сезоне и идут на 4-м месте в Серии А.

Только «Наполи» и еще один клуб ни разу не оступались в топ-5 чемпионатах в новом сезоне.

Павел Харченко
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Теги

Рома (Рим) Жозе Моуриньо Лацио

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