Моуриньо – о 2:3 с «Лацио»: «Судья и VAR не соответствовали уровню римского дерби»

Жозе Моуриньо / фото - AS Roma

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал для клубной пресс-службы поражение в римском дерби от «Лацио» (2:3):

Во-первых, я бы хотел отметить многие позитивные вещи. Итальянский футбол серьезно прибавил в качестве атакующего футбола и в желании команд добиться победы.

Это был великолепный матч, но, к сожалению, судьи и VAR не соответствовали его уровню.

Перед вторым голом «Лацио» счет мог стать 1:1 вместо 0:2, но в том эпизоде ошиблись и главный арбитр, и судья на ВАР. Это перебор.

Повлиять на игру могла бы и вторая желтая карточка Лукасу Лейве, потому что игра 11 на 10 – это значительная разница. На этой неделе было два похожих эпизода – за один из них Пелегрини получил красную карточку, сегодня же ничего не было.

Я поддерживаю своих футболистов, «Рома» сегодня была лучшей командой на поле. Когда пропускаешь три гола, естественно, это говорит о том, что тобой были допущены ошибки.

Однако второй и третий голы «Лацио» забил на контратаках. И во втором голе мы рассчитывали, что получим право на пенальти, а не будем обороняться от контратаки соперника».