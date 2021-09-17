Моуриньо: «Говорил команде, что 1000-я игра для меня неважна, но я ужасно боялся проиграть»
Моуриньо – о победе над ЦСКА 5:1: «Я недоволен игрой»
Но тренер заявил, что доволен результатом
07:45
Жозе Моуриньо / Фото: Getty Images
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о победе над софийским ЦСКА (5:1) в матче 1-го тура Лиги конференций. Его слова приводит Football Italia.
«Мы не очень хорошо играли. Мы уже говорили, что если мы теперь команда, когда выигрываем, то должны оставаться командой и в поражениях.
Результатом я доволен, но не игрой. Качество игры мне не понравилось. В полузащите было мало интенсивности, крайние защитники не так сильно прессинговали. В оборонительных единоборствах мы часто проигрывали.
Не могу сказать, что мы играли плохо, но не заслужили победы 5:1, это тяжелый результат для нашего соперника».
Напомним, в параллельном матче группы «Заря» уступила «Буде-Глимт» (1:3).