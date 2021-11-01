Моуриньо отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции после поражения от «Милана»

Тренер «Ромы» считает, что к его команде нет уважения со стороны арбитров

Жозе Моуриньо / Фото: Twitter

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения от «Милана» (1:2) в 11-м туре Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.

«Поздравляю «Милан». Не хочу больше ничего говорить, в противном случае меня не будет на бровке на следующей неделе.

Я зол из-за недостатка уважения к фанатам «Ромы». Мы не играли хорошо, но все оставили на поле. Мы демонстрируем уважение, а другие – нет, и это бесит меня. Вот и все.

Я сделал над собой усилие и не стал ждать судью».



В турнирной таблице Серии А«Милан» остался вторым (31 очко), «Рома» – четвертой (19 очков).