Моуриньо – о своем удалении: «Я не был доволен решением арбитра, но не сказал ни слова»
Моуриньо отказался отвечать на вопросы журналистов на пресс-конференции после поражения от «Милана»
Тренер «Ромы» считает, что к его команде нет уважения со стороны арбитров
07:49
Жозе Моуриньо / Фото: Twitter
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо отказался отвечать на вопросы журналистов после поражения от «Милана» (1:2) в 11-м туре Серии А. Слова специалиста приводит Football Italia.
«Поздравляю «Милан». Не хочу больше ничего говорить, в противном случае меня не будет на бровке на следующей неделе.
Я зол из-за недостатка уважения к фанатам «Ромы». Мы не играли хорошо, но все оставили на поле. Мы демонстрируем уважение, а другие – нет, и это бесит меня. Вот и все.
Я сделал над собой усилие и не стал ждать судью».
В турнирной таблице Серии А«Милан» остался вторым (31 очко), «Рома» – четвертой (19 очков).
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