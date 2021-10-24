Моуриньо: «Прошлые владельцы «Ромы» оставили после себя кучу дерьма»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал Football Italia о нынешней ситуации в римском клубе:
«У нас 15 очков в Серии А, мы заслужили большего. Нам предстоит сложный матч, поскольку «Наполи» выиграли все восемь игр и находятся в хорошей форме.
Многие смеются над тем, что произошло с «Ромой». Фридкины и Тьяго Пинто унаследовали кучу дерьма от предыдущих владельцев клуба. Нынешние владельцы «Ромы» потратили много денег на исправление ошибок. Они попытались создать условия для проекта, который требует времени. Есть те, кто смеются, набив полные карманы денег.
Если кто-то говорит, что Моуринью недоволен – это ложь. Моуринью хочет больше игроков? Конечно, как и все, он хочет, чтобы была ротация. Моуринью хочет игроков одного уровня? Да, но Моуринью не засранец, он уважает Фридкинов и Тьяго Пинто. Моуринью понимает ситуацию».
«Волки» потерпели сокрушительное поражение от «Буде-Глимта» в Лиге конференций со счетом 1:6.
Уже сегодня, 24 октября в 19:00 римляне встретятся с лидерами Серии А «Наполи».
Покажите этот матч украинским командам. «Буде-Глимт» доказал – в футбол могут играть все.
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