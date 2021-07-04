Моуриньо: «Против Украины Англии было слишком легко»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо оценил игру сборной Англии в матче с Украиной и оценил дальнейшие шансы команды на Евро. Слова наставника приводит The Sun.
«Против Украины Англии было очень легко. Слишком легко.
Конечно, Англия сыграла хорошо и сама себе облегчила задачу, но, как я изначально и думал, проблем тут и не должно было возникнуть.
Англия всегда вела игру и могла победить 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций.
И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно».
Англичане без труда одолели украинцев, забив 4 безответных мяча за счет высокого класса игроков и безупречного исполнения стандартов. Единственный игрок из состава «сине-желтых», кто мог навязать борьбу Гарри Магуаеру и Гарри Кейну на втором этаже, выбыл из-за травмы еще в первой половине встречи.
Напомним, наставник «львов» Гарет Саутгейт похвалил свою команду, назвав игроков английской сборной исключительными.
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