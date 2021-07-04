Моуриньо: «Против Украины Англии было слишком легко»

Жозе Моуриньо / фото - Eurosport

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо оценил игру сборной Англии в матче с Украиной и оценил дальнейшие шансы команды на Евро. Слова наставника приводит The Sun.

Конечно, Англия сыграла хорошо и сама себе облегчила задачу, но, как я изначально и думал, проблем тут и не должно было возникнуть.

Англия всегда вела игру и могла победить 5:0. Проблем не было вообще. Ни травм, ни дисквалификаций.

И теперь она в полуфинале. Будет сложнее, потому что Дания гораздо лучше Украины. Но Англия сильна, играет хорошо и уверенно».