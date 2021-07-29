Моуриньо рассказал, как «Реал» увел Варана у МЮ из-под носа

Маникунианцы лишь с третьей попытки смогли заполучить игрока

Жозе Моуриньо и Рафаэль Варан / фото - Eurosport

Проведя 10 лет в составе мадридского «Реала» Рафаэль Варан за 50 миллионов евро перешел в «Манчестер Юнайтед».

Бывший наставник «сливочных» Жозе Моуриньо рассказал, как Зинедин Зидан нашел молодого таланта и помог клубу привлечь к себе одного из лучших защитников десятилетия:

«Летом 2011-го я наслаждался отпуском в Мадриде, как вдруг меня потревожил Зизу. Он принес мне DVD-диск с нарезкой игры Варана. Посмотрев, я подумал: «После двух лет работы с нами этот игрок будет великолепен». На тот момент он уже был одной ногой в «Манчестер Юнайтед», но нам с Зизу удалось переубедить его присоединиться к нам».

Тогдашний игрок «Ланса» уже проходил просмотр в английском клубе, но лично Зидан, который был кумиром каждого французского ребенка, смог переубедить игрока переехать в Мадрид.

Моуриньо время от времени выпускал игрока на поле, но чаще отдавал предпочтение в центре защиты Серхио Рамосу и Пепе.

Но уже через несколько лет француз расцвел уже под руководством самого Зизу, став важной частью команды, выигравшей три Лиги Чемпионов подряд, а также сборной Франции, ставшей чемпионами мира.

Игрок был близок к переходу в МЮ еще в 2019, но тогда руководство «Реала» не отпустило его в АПЛ.

Напомним, Моуриньо желает купить Романа Яремчука в «Рому».