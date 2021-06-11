Моуриньо: «В Манчестер Юнайтед» довольны очередным сезоном без трофеев, но при мне уровень ожиданий был другим»
Моуриньо сделал комплимент игроку «Астон Виллы»
Полузащитника хотят купить гранды
14:29
Фото: AS
Экс-тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо сделал комплимент игроку «Астон Виллы» и сборной Англии Джеку Грилишу. Слова тренера приводит independent.ie.
«Место Грилиша в составе сборной Англии неприкосновенно. Его лучшая позиция слева в полузащите. Грилиш умеет создавать отличные моменты. Он немного напоминает мне Луиша Фигу... Я не лгу. То, как он продвигается вперед по полю, зарабатывает на себе фолы. Он мне очень нравится».
Грилиш – одна из целей «Манчестер Сити» на лето. Также им интересуется МЮ.
Он попал в заявку Англии на Евро-2020.
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