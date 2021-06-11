Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Моуриньо сделал комплимент игроку «Астон Виллы»

Полузащитника хотят купить гранды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
14:29
Моуриньо сделал комплимент игроку «Астон Виллы»
Фото: AS

Экс-тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо сделал комплимент игроку «Астон Виллы» и сборной Англии Джеку Грилишу. Слова тренера приводит independent.ie.

«Место Грилиша в составе сборной Англии неприкосновенно. Его лучшая позиция слева в полузащите. Грилиш умеет создавать отличные моменты. Он немного напоминает мне Луиша Фигу... Я не лгу. То, как он продвигается вперед по полю, зарабатывает на себе фолы. Он мне очень нравится».

Грилиш – одна из целей «Манчестер Сити» на лето. Также им интересуется МЮ.

Он попал в заявку Англии на Евро-2020.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Жозе Моуриньо Астон Вилла

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Астон Вилла» объявила трансфер полузащитника, который стал самым дорогим в истории клуба
«Астон Вилла» объявила трансфер полузащитника, который стал самым дорогим в истории клуба
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10 июня 23:06
Моуриньо: «В Манчестер Юнайтед» довольны очередным сезоном без трофеев, но при мне уровень ожиданий был другим»
Моуриньо: «В Манчестер Юнайтед» довольны очередным сезоном без трофеев, но при мне уровень ожиданий был другим»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
9 июня 22:12
Моуринью: «У меня 25 с половиной трофеев за карьеру»
Моуринью: «У меня 25 с половиной трофеев за карьеру»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
9 июня 14:27
Гвардиола убедил руководство «Манчестер Сити» купить лидера «Астон Виллы»
Гвардиола убедил руководство «Манчестер Сити» купить лидера «Астон Виллы»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
7 июня 22:10
Моуриньо намерен переманить в «Рому» нападающего «Тоттенхэма»
Моуриньо намерен переманить в «Рому» нападающего «Тоттенхэма»
Футбол Серия А (Италия)
7 июня 08:41
Моуриньо назвал фаворита Евро-2020
Моуриньо назвал фаворита Евро-2020
Футбол Евро-2020
5 июня 16:12

Новости: Футбол

«Вильярреал» выкупил игрока «Тоттенхэма»
«Вильярреал» выкупил игрока «Тоттенхэма»
Примерa (Испания)
15:41
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
Евро-2020
15:29
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
Евро-2020
15:28
Он привел «Лилль» к чемпионству, а теперь его именем пугают Италию. Йылмаз готовит Турцию к сенсации на Евро
Превью
Он привел «Лилль» к чемпионству, а теперь его именем пугают Италию. Йылмаз готовит Турцию к сенсации на Евро
Евро-2020
15:24
Луческу: «Украина обязательно выйдет из группы»
Луческу: «Украина обязательно выйдет из группы»
Евро-2020
15:22
Марсело останется в «Реале» еще на сезон
Марсело останется в «Реале» еще на сезон
Примерa (Испания)
15:03
Конфликт в стане чемпионов мира. На Евро сборная Франции едет в напряженном состоянии
Конфликт в стане чемпионов мира. На Евро сборная Франции едет в напряженном состоянии
ЕВРО-2020
14:45
«Барселона» рассматривает Лева в качестве замены Куману
«Барселона» рассматривает Лева в качестве замены Куману
Примерa (Испания)
14:41
Моуриньо сделал комплимент игроку «Астон Виллы»
Моуриньо сделал комплимент игроку «Астон Виллы»
Премьер-Лига (Англия)
14:29
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 6. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 6. Видео трансляция
11:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
15:50
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Финал Суперлиги. «Прометей» – «Запорожье». Видео трансляция
18:00
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00