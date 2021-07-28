Моуриньо снова добавил Яремчука в список своих желаний

Ранее сообщалось, что «Рома» хочет подписать Азмуна

Роман Яремчук / Фото: Eurosport

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет подписать форварда «Гента» Романа Яремчука. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «Роме вряд ли удастся заполучить Сердара Азмуна из «Зенита», который согласовывает контракт с «Байером». Поэтому Моуриньо включил в список трансферных целей на позицию форварда Яремчука.

Ранее сообщалось, что Яремчуком также интересуется португальская «Бенфика». Известно, что «Гент» намерен выручить за Яремчука не менее 25-ти миллионов евро.