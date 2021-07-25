Моуриньо заинтересован в покупке Яремчука

Украинец может оказаться под руководством «Особенного»

Роман Яремчук / фото - Футбол 1/2/3

«Рома» снова рассматривает кандидатуру форварда «Гента» Романа Яремчука в качестве усиления атаки, сообщает Il Messaggero.

Наставник «волков» Жозе Моуриньо желает укрепить атакующую линию команды украинским нападающим, так как Рим может покинуть босниец Эдин Джеко.

Ранее сообщалось, что Яремчук может стать игроком «Бенфики», но «орлы» могут предпочесть ему более именитого футболиста.

К тому же, португальский клуб готов был прибегнуть к услугам украинца лишь при определенных условиях.

Напомним, «Гент» хитрым образом поднял цену на Яремчука.