Моуринью: «Уложил бы Роналду на газон, если бы играл в центре защиты»

Португалец уверен, что справился б со своим звездным соотечественником

Жозе Моуриньо / фото - Talksport

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился с MSN ожиданиями от предстоящих матче в рамках Серии А против «Ювентуса», где выступает Криштиану Роналду:

«Роналду не стоит волноваться по поводу меня. Я не играю в центре обороны. Если бы я там играл, то уложил бы его на газон. Но у меня нет нужных качеств для этого. Я слишком стар для всего этого».

Еще неизвестно, будет ли Роналду выступать в Италии в следующем сезоне, ведь ранее было много слухов о его возможном уходе в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед».

Точно известно, что в «Реал» португалец не вернется, ведь президент «сливочных» Флорентино Перес заявил, что дорога обратно для звездного форварда уже закрыта.

Но ранее в СМИ появилась информация, что Роналду может не только остаться в составе «старой синьоры», но даже продлить контракт с туринцами.

Напомним, ранее Маурицио Сарри заявил, что с Роналду сложно работать.