Лев: «Наш план на игру с Португалией сработал»
Моутиньо: «Португалии порой не удавалось сдерживать сборную Германии»
Партнер Роналду по команде подвел итоги матча Евро
Жоау Моутиньо / фото - Getty Images
Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутиньо подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Евро-2020, в котором его команда проиграла Германии со счетом 2:4. Цитирует хавбека пресс-служба UEFA.
«Такого итога мы не хотели. Порой не удавалось сдерживать сборную Германии, но нам нужно вынести из этой игры и положительные моменты.
У сборной Германии отличная команда, много хороших игроков, умело взаимодействующих между линиями. Мы никак не могли выйти из-под их прессинга, но все же прогресс был. Мы довели счет до 2:4. Кроме того, мяч попал в штангу. Нужно продолжать работать».
Напомним, наставник сборной германии Йоахим Лев подвел итоги матча против Португалии.