Моутиньо: «Португалии порой не удавалось сдерживать сборную Германии»

Жоау Моутиньо / фото - Getty Images

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутиньо подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Евро-2020, в котором его команда проиграла Германии со счетом 2:4. Цитирует хавбека пресс-служба UEFA.

У сборной Германии отличная команда, много хороших игроков, умело взаимодействующих между линиями. Мы никак не могли выйти из-под их прессинга, но все же прогресс был. Мы довели счет до 2:4. Кроме того, мяч попал в штангу. Нужно продолжать работать».